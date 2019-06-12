送中條例若通過 王定宇：應將港澳視為中國城鎮

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北12日電）香港反送中條例抗議活動持續延燒，民進黨立委王定宇今天說，若香港特區政府通過送中條例，台灣應儘速處理將港澳視為如同中國一般城鎮，不再適用「香港澳門關係條例」特殊地位。

香港今天原排定逃犯條例修訂草案二讀，大量民眾聚集抗議，且人數不斷持續增加，金鐘地區主要的8條幹道全被占領，重演2014年「占中」景象。

民進黨立委羅致政在臉書上表示，希望這次能和平落幕，全力聲援香港民眾，反對送中惡法，也希望台灣人千萬睜大眼睛，不要笨到相信「一國兩制」，把自己送上門。

民進黨立委王定宇說，如果中共指揮的香港特區政府，通過所謂的「送中條例」，台灣應該儘速處理將港澳視為如同中國一般城鎮，不再適用台灣在1997年3月18日通過的「香港澳門關係條例」特殊地位，港澳資金應該視為中資管理、管制，港澳應該視為中國同一市場、同一關稅區域，台灣也要準備好，成為撤出港澳的外商、外國媒體總部選擇轉移的國家。

民進黨立法院黨團今天晚間發布新聞稿指出，面對成千上萬的香港人民，毫無畏懼、堅定地站出來，反抗中國專制獨裁的政治干預，並守護僅剩的言論自由，捍衛人權，「同為對抗威權最前線的我們深受感動。」

民進黨立法院黨團呼籲，全世界捍衛民主自由的人們，共同譴責香港當局與中國政府粗暴的鎮壓行為，「我們願與香港堅持民主的力量站在一起。」

民進黨立委許智傑說，百萬香港人站出來捍衛自由，卻面臨香港警方的強力鎮壓，和平訴求換來血腥鎮壓，「這些都是身處自由、民主台灣的我們所無法接受」。他說，香港的慘痛經驗，更加深台灣人不接受一國兩制，台灣就是台灣，中華民國主權屬於2300萬人民，也希望中共政權跟香港政府能懸崖勒馬，停止強烈武力鎮壓，正面接受人民的訴求，停止送中條例。

民進黨立委趙天麟則在臉書表示，他的助理實在無法忍受，向他請假前往香港聲援與觀察，趙天麟也請助理務必注意安全。

國民黨立委吳志揚表示，絕對會捍衛中華民國的司法主權，也支持香港民眾，希望香港政府依照民意，訂定適當的法律。

國民黨立委許毓仁近日在臉書發文指出，「臺灣是亞洲民主的燈塔，我們會守護著香港。香港不能倒，我們會讓民主的燈火一路延續。香港挺住，We got your back！」

時代力量立委林昶佐說，香港的民主法治瀕臨崩潰，一國兩制更是完全破滅，送中條例，讓全世界的人民過境香港都有可能被抓去中國，他已發出公文，要求陸委會，依照港澳條例第18條，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，立即研擬援助香港市民及受政治迫害者，包含政治庇護計畫。（編輯：楊凱翔）1080612