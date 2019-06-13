態度轉變 郭台銘主動替中天拿麥克風

鴻海董事長郭台銘日前對由中天電視台轉播國政願景發表會表達不滿，但13日接受媒體訪問時卻態度大變，一看到中天的麥克風便主動表示要幫忙拿，成矚目焦點。中央社記者郭日曉攝 108年6月13日

（中央社記者張茗喧台北13日電）鴻海董事長郭台銘日前對由中天電視台轉播國政願景發表會表達不滿，但今天接受媒體訪問時卻態度大變，主動替中天拿麥克風，成全場焦點。

國民黨日前召開總統初選參選人座談會，據與會人士轉述，爭取參選的鴻海董事長郭台銘會中聽到國政願景電視發表會將由中天電視台負責轉播時表示反對，認為中天過去有「黑郭」紀錄。

不過，郭台銘今天上午出席永齡攜手台大抗癌捐贈媒體說明會前接受媒體訪問，一看到中天的麥克風便主動表示要幫忙拿，成為矚目焦點。

至於最後國政願景電視發表會將由哪個電視台轉播，郭台銘說，今天上午7時他已和國民黨副主席兼秘書長曾永權通過電話，曾永權口頭答應將多1、2家媒體來選擇。

對於媒體報導郭台銘將於6月底舉辦首場造勢活動，郭台銘澄清，並不是造勢活動，只是回到他的出生地，和同學、故舊、看他長大的叔叔阿姨一起辦個活動，讓支持他的朋友能夠一起聚聚，預計是29日晚間舉辦，地點還未定案。

前立委邱毅昨天在臉書批評郭台銘，認為郭台銘對政治太陌生，又是選舉門外漢，若政治人物把持不住原則理念，硬要迎合民粹討好年輕人，常會演變成畫虎不成反類犬。

郭台銘則淡淡表示，邱毅是很好的政治財經專家，他很尊敬邱毅，不論被他稱是老虎或狗都接受。（編輯：張雅淨）1080613