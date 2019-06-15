香港暫緩修例扯台灣 法務部：推諉卸責

（中央社記者蕭博文台北15日電）法務部今天表示，港府以台灣不接受逃犯條例引渡人犯做為暫緩修例的理由，意圖模糊該條例違反人權疑慮的焦點，妄扯台灣個案爭議，其推諉、卸責之舉，法務部嚴正駁斥。

香港行政長官林鄭月娥今天宣布，港府決定暫緩修訂逃犯條例。對於暫緩修法原因，她說，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。

法務部晚間發布新聞稿表示，港府以回應台灣司法互助與遣送嫌犯請求做為藉口，驟然提出引發國際高度質疑的逃犯條例，修例方向逾越單純的台港個案司法互助及逃犯移交，法務部不予苟同，也絕不可能基於該逃犯條例，與香港進行任何逃犯移交事宜。

新聞稿指出，港府如今又以台灣不接受逃犯條例引渡人犯而暫緩修例，意圖模糊條例違反人權疑慮的焦點，妄扯台灣的個案爭議，其推諉、卸責之舉，法務部嚴正駁斥。

法務部重申，只有在確保人權及堅持平等、尊嚴、互惠的基礎上，才足以推動建立雙方司法合作機制，以落實司法正義的實現及彰顯人權保障的普世價值，若捨此不為，罔顧民意，恣意妄為，無從進行任何司法合作。

法務部表示，台港欠缺司法互助機制，以致發生在對方管轄區域內的犯罪，無法合作共同打擊，港女命案發生後，台港兩地均十分關切，也都殷切期盼殺人凶嫌受到法律制裁，但香港對台灣就此案所提出司法互助請求，迄今仍無積極回應。

法務部呼籲香港政府除處理逃犯移交事宜，更應重視與台灣簽訂司法互助協議，建立台港兩地共同打擊犯罪機制，以免台港兩地成為在對方轄內犯罪者逃避法律制裁的避風港。（編輯：吳佳穎）1080615