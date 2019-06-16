大法官被提名人擬禮貌拜訪 國民黨團：不歡迎

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院臨時會預計處理大法官人事同意權案，對於大法官被提名人本週擬禮貌性拜訪各黨團，國民黨團表示，不歡迎；時代力量黨團和親民黨團表示，會禮貌性接待，但仍會嚴格審查。

現任4位司法院大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿。總統蔡英文已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。

總統府秘書長陳菊14日下午曾率大法官4位被提名人前往立法院會見立法院長蘇嘉全。會後，陳菊接受媒體聯訪時提及，擬於本週拜訪不同的黨團，她表示，大法官都是國家一時之選，非常優秀的人才，對於憲政運作也很重要，「各黨團的支持很重要，我們都會去拜訪，懇請大力支持。」

時代力量立法院黨團總召徐永明回應中央社記者詢問時說，大法官被提名人一行擬於17日下午拜訪時代力量黨團，黨團會禮貌性接待。但是對於大法官人事同意權的行使，時代力量還是會嚴格審查，時代力量有提問卷，被提名人要好好回答。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也說，大法官被提名人一行擬於17日下午拜訪親民黨立法院黨團，黨團會禮貌性接待。他強調，大法官負有釋憲的重責大任，影響社會至鉅，親民黨對於大法官人選會嚴格要求必須好好保障中華民國憲政體制。

至於如何應對大法官被提名人擬禮貌性拜訪各黨團，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，「不歡迎」。他說，「朝野沒有互信，這種形式上的拜訪沒有意義。」

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，立法院臨時會召開，待處理的事情很多，立委也都很忙，但黨團歡迎大法官被提名人到訪，時間都可以配合。（編輯：趙蔚蘭）1080616