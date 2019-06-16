繼續保台灣 蔡總統：我是2020最好選擇

總統蔡英文（前中）16日到松山慈雲宮參拜時表示，香港這幾天發生的事，大家都有看到，「蔡英文繼續做總統，一定繼續保護這個國家」；她強調，「蔡英文是2020最好的選擇」。中央社記者謝佳璋攝 108年6月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天說，香港這幾天發生的事，大家都有看到，「蔡英文繼續做總統，一定繼續保護這個國家」；她強調，「蔡英文是2020最好的選擇」，大家「作伙衝、作伙拚、作伙贏」。

蔡總統在民進黨總統初選，擊敗前行政院長賴清德，代表民進黨角逐2020總統連任。

初選過後，她今天仍行程滿檔，安排參拜松山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺、艋舺青山宮。

她在松山慈雲宮致詞提到，民進黨初選順利完成，她要藉這機會向所有辣台派、祝英台、關心台灣的支持者與朋友道謝。

現場熱情的支持者高喊「蔡英文凍蒜、祝英台凍蒜」；蔡總統笑著說「祝英台不是我啦！祝英台是你們啦！好啦，祝英台加油啦！」

她說，大家都有在顧（初選民調）電話，有的人洗澡一定要把手機帶進去，謝謝大家的支持，初選已結束，接下來要打2020大選，「這個大選也是一關，我們要過」，從現在開始要團結，要把社會上支持的力量都團結起來。

蔡總統說，這幾天香港發生的事情大家都有看到與感受到，國家民主、自由、人權是最重要的事，一定堅持主權、堅持保護國家，讓人權、自由、民主都能繼續，「蔡英文繼續做總統，一定繼續保護這個國家」。

除了感謝支持者，蔡總統也向賴清德致意，她說，賴清德在初選過程展現很強毅力，初選結束後也展現民主風範，這就是民進黨的精神，有競爭但也有進步，這次初選也讓她反省自己有何不足的地方，「我一定會做更好的領導者，讓台灣更進步」。

此外，蔡總統還提到，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊很有效率，衝衝衝，政府的施政讓人很有感覺、很有感受，不論是護兒四法，或者鄉親擔心中國產品經過台灣變成台灣產品的防止洗產地的條款、或者非洲豬瘟、秋行軍蟲防疫工作，政院都很有效率。

蔡總統說，接下來她要拜託大家幾件事，一、要團結，要把社會上支持台灣的力量團結起來；二、繼續堅持改革、堅持拚經濟，讓台灣人過更好的日子；三、一定要守護台灣主權，讓世世代代子孫有選擇未來的權利；四、繼續拚，讓台灣變成世界的台灣，有更多國際友人支持。她強調「蔡英文是2020最好的選擇，我們要繼續衝、作伙衝、作伙拚、作伙贏」。（編輯：趙蔚蘭）1080616

總統蔡英文（前左）16日到松山慈雲宮參拜，現場熱情支持者不時高喊蔡英文當選。中央社記者謝佳璋攝 108年6月16日