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韓國瑜桃園慈湖謁陵 盼向蔣經國學習

最新更新：2019/06/16 18:24

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）高雄市長韓國瑜今天下午前往大溪頭寮故總統蔣經國陵寢追思致敬，他表示，明天是自己生日，此行是利用行程空檔來桃園大溪謁陵，也希望向蔣經國多學習。

韓國瑜受訪表示，明天是自己的生日，因此今天利用高雄行程空檔，趕快坐高鐵到桃園，並搭乘計程車到大溪頭寮祭拜故總統蔣經國，完成自己的心願，蔣經國一直是台灣人最懷念的總統。

韓國瑜表示，自己覺得蔣經國是包青天加胡雪巖的綜合體，除了操守好，執政清廉、有效率，還會帶頭衝經濟，更與庶民在一起、傾聽民意。當時推動的十大建設，很多人都覺得是天方夜譚，但做了後真的讓台灣經濟脫胎換骨。

韓國瑜指出，現在的自由經濟貿易區、國道6號也是一樣，但沒有不可能的事，只有意志力的問題，未來政府執政，要真的了解台灣建設，南北一定要雙拉升，再加上中部，不要因為不同政黨就否定，甚至有兩套標準，很多問題都可以克服。

韓國瑜說，今天來並非是要來向蔣經國報告選總統，而是覺得有很多地方可以學習，回想這2、30年，台灣的政治、經濟和社會，很多人過得辛苦，所以2020年的領導者有責任跟義務，把台灣從經濟困難的泥淖中拉出，讓台灣安全，中華民國的國運強盛、人民過好日子。

韓國瑜謁陵吸引了300多名支持者一起到場，現場支持民眾一起為韓國瑜高唱生日快樂歌，並高喊「韓國瑜選總統」等口號，而韓國瑜也在參觀經國紀念館後搭上計程車離去。（編輯：方沛清/李亨山）1080616

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