撐香港 蘇嘉全將尋求各黨團共識發表立院聲明

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長蘇嘉全今天在臉書發文表示，明天立法院黨團協商，他將尋求各黨團共識，以立法院名義發表聲明，支持並肯定香港人民捍衛民主與自由的決心，並呼籲香港政府盡速回應人民的訴求。

蘇嘉全指出，今天香港再次發起百萬人上街「反送中」活動。下午立法院外，一群來自香港的留學生與畢業生及關心香港的台灣民間組織，也舉辦「撐香港，反送中」活動，共同譴責港府暴力鎮壓和平的抗爭民眾，並要求港府撤回逃犯條例、釋放被捕的抗爭者，「我們肯定這場活動的意義，對於訴求內容也非常認同。」

他表示，從香港反送中事件的後續發展，讓全世界看見當權者的蠻橫與暴力，以及對於民主自由的踐踏，「我們要再次對中國政府及香港政府表示嚴厲的譴責」。

立法院擬明天起召開臨時會，蘇嘉全將主持朝野黨團協商相關事宜。蘇嘉全表示，明天立法院黨團協商，他將尋求各黨團共識，以立法院名義發表聲明，支持並肯定香港人民捍衛民主與自由的決心，並呼籲香港政府盡速回應人民的訴求。

蘇嘉全為香港加油。他表示，自由與民主並不會從天上掉下來，而是要靠人民的雙手努力爭取，而過程中海內外民主盟友給予的支持以及信心喊話，都是抗爭活動堅持下去最大的動力來源，這是台灣的民主化一路走來，給人們最大的啟發。

蘇嘉全指出，當年台灣走過一段艱難的路，現在香港正在遭受同樣的痛苦，「我們一定要做最大的努力，撐起香港，撐起所有熱愛民主與自由的人。」（編輯：林沂鋒）1080616