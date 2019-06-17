立院反送中共同聲明 尚待朝野尋求共識

（中央社記者范正祥、王揚宇台北17日電）有關是否以立法院名義發表共同聲明聲援香港「反送中」運動，立法院長蘇嘉全今天裁示，先由法制局統整各黨團的聲明，草擬共同聲明後，再交由朝野協商討論是否同意在臨時會院會宣讀。

香港執政當局強推「逃犯條例」，引發香港民眾「反送中」聲浪，台灣部分民眾也發起聲援行動。蘇嘉全上午主持第9屆第7會期臨時會朝野黨團協商，會中討論是否發出立法院朝野黨團共同聲明。朝野黨團一致支持聲援香港「反送中」運動，但是對於是否要以立法院名義發表共同聲明，意見尚未一致。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，香港「反送中」是全世界共同矚目的重大事項，大家都在看，希望各黨團支持有個立法院共同決議文，這也攸關立法院形象。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，希望立法院共同決議文能成案，決議文的方向和文字都可以討論，這是有意義的事情，與各黨團各自發聲明的意義不同。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，黨團充分支持聲援香港「反送中」運動，而且在13日及今天早上都發表聲明，表達全力支持香港的民主自由及法治基礎，必須充分尊重香港的基本人權，同時也呼籲香港政府必須撤銷「逃犯條例」的修法。

不過，曾銘宗也提及，黨團不滿民進黨團14日送出提請立法院召開臨時會的當天，隨即動員立委一連幾天徹夜守候議場門口強行搶下排案權，優先處理民進黨團所列議程。國民黨團吞不下這口怨氣，所以絕不與民進黨團一起發表共同聲明。

對於國民黨團的說法，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲則說，國民黨藉勢藉端，嚴辭拒絕以立法院決議文方式，聲援香港反送中運動，太令人遺憾了；國際人權的關懷是跨黨派的議題，國民黨用黨爭的政治操作來反對，讓廣大人民對香港的關心，無法藉由國會來表達。

蘇嘉全在場緩頰，聲援香港「反送中」不要因為民進黨在臨時會排隊就不支持，應作切割，他表示，臨時會大家都有權利提早排隊，這是程序。

蘇嘉全呼籲，「聲援世界的民主化」，他說，希望朝野黨團能有共識，發表共同聲明聲援香港「反送中」，聲明的文字內容可以討論，不是要用哪一黨的版本。畢竟立法院共同聲明比各黨團各自發聲明，對台灣人民及香港人民更能表達關心。

最後，各黨團接受蘇嘉全建議，先由法制局統整各黨團對聲援香港「反送中」聲明，草擬共同聲明後，再交由朝野協商討論是否同意在臨時會院會宣讀。（編輯：林孟汝）1080617