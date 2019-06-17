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公投與大選脫鉤
立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年。國民黨團批評，修惡公投法全是為政黨私利；民進黨團則強調是為解決問題。
公投與大選脫鉤
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公投與大選脫鉤3/4

公投脫鉤大選藍批為政黨私利 綠：絕無政治私心

最新更新：2019/06/17 21:26
立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，在關鍵條文表決結束後，國民黨立委在議場內朝主席台丟水球，正好打到議事人員。中央社記者謝佳璋攝　108年6月17日
立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，在關鍵條文表決結束後，國民黨立委在議場內朝主席台丟水球，正好打到議事人員。中央社記者謝佳璋攝　108年6月17日

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北17日電）立法院會今天三讀通過公投法部分條文，明定2年一次公投日，與大選脫鉤。國民黨團批，修惡公投法全是為政黨私利；民進黨團幹事長管碧玲說，絕對沒有政治私心，是為解決問題。

立法院會在今天晚間8時，三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年；公投為直接民權之行使，受憲法所保障，公投日為應放假日。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲晚間舉行記者會表示，上次公投法大修，降低公投連署、通過門檻，去年11月24日第一次試驗，造成許多亂象，社會有高度共識，若公投還要跟大選綁在一起是「雙輸」，更被拿來政治操作，失去核心價值，沒有理性、充分的集體思辨，只留下社會分歧。

管碧玲說，這次修法「絕對沒有政治私心」，因為上次修法降低公投門檻後產生新的問題，就必須要面對、解決這些問題，這是在歷史進程中，必須承受一次又一次的試驗。

國民黨團總召曾銘宗則透過新聞稿指出，民進黨大開民主倒車，為了明年大選考量，不惜違背當年爭取鬆綁公投的良心，以多數暴力「扼殺公投、背棄民主」，不僅把公投關回鳥籠，甚至是製造一個「插翅難飛」的鐵籠，形同將台灣展現直接民權的公投「送終」。

國民黨團強調，蔡政府以坦克壓境方式，未經委員會審查強悍修惡公投法，是為了政黨私利，選擇站在人民對立面，終將自食惡果，呼籲國人在明年大選中，以選票制裁如此鴨霸、傲慢的執政黨。

前副總統呂秀蓮在公投法三讀修正通過後，赴立法院群賢樓外召開記者會表示，公投沒跟大選綁在一起，浪費行政資源，也令人遺憾；這場戰爭沒有結束，公投法修了一半，明年希望大家努力選出最好的立委再修公投法，使公投法更加完備，而公投綁大選應該是一個很好的選項。（編輯：趙蔚蘭）1080617

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