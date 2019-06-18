外交部：與美溝通順暢 沒聽說暫不派外交官訪台

傳出美國總統川普表示，當他正在與中國談協議時，要求美國外交官不要訪台。外交部北美司司長姚金祥18日對此表示，沒有聽說這樣的事情。中央社記者侯姿瑩攝 108年6月18日

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）傳出美國總統川普（Donald Trump）表示，當他正在與中國談協議之時，要求美國外交官不要訪台。外交部今天回應說，沒聽說這樣的事情，過去幾個月來持續有美資深官員來訪，台美關係密切。

華爾街日報引述不具名官員報導，川普行政團隊內部為了包括戰車在內的20億美元對台軍售案意見不合，有人擔心恐影響美中恢復貿易談判的努力；有些官員擔憂，中國可能利用軍售案做為不安排川習兩人在月底G20場邊會面的藉口。不過，川普團隊內部也有許多包括外交政策鷹派的官員認為，加強美台關係，對於美國在亞洲的國安利益至關重要。

報導也指出，川普抨擊去年3月訪台的美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）並質問，美國外交官在台灣做什麼；川普表示，在他正努力與中國達成協議時，要求美國外交官不要訪台。

對此，外交部北美司司長姚金祥在外交部例行新聞說明會表示，川普政府上任以來已3度對台軍售，依據台灣關係法實行美國對台安全的承諾。有關M1A2戰車採購案，政府已向美方提出發價書需求函，美方正在審議程序中，目前沒有進一步訊息可說明。

對於報導提到，川普政府不希望美方官員來台灣訪問，他則表示，「外交部沒有聽說這樣的事情」。外交部與美方溝通順暢綿密，過去幾個月來不斷有美方資深官員來台訪問，顯示台美關係非常密切。

自去年3月以來，美方訪台的官員包括黃之瀚、國務院教育與文化事務助理國務卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）、美國貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）、國務院負責人權與勞工事務的副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）、國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）、美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida）、美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）等人。（編輯：楊凱翔）1080618