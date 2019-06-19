朱立倫：托育應是國家政策 不能讓縣市單獨努力

前新北市長朱立倫（前）19日參訪新北托育機構時表示，托育政策應是國家的公共政策，要讓台灣的年輕人願意生、敢生，不能讓縣市單獨努力。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月19日

（中央社記者黃旭昇新北19日電）前新北市長朱立倫今天表示，兒童托育是國家整體政策，除準公共化托育，可借鏡新北市的公托合作聯盟。另外，增加私立托育中心招收師資的誘因，才能讓家長多元托育選擇。

朱立倫今天與新北市議員江怡臻，一起至新北市土城參訪四季托育中心，重新回味奶爸生活，幫小嬰兒按摩，還抱起小娃娃，陪幼童溜滑梯、玩遊戲。

他說，擔任新北市長時，首設全國第一家公辦民營的公共托育中心，目前新北已有62家公托，但仍無法滿足民眾需求，在中央托育新制上路前，新北市3年前就推動「公共托育合作聯盟」。

公托聯盟與私立托嬰中心合作，除限制加入的私立托育業者每月收費天花板上限，政府每個月再提供家長新台幣3000元的托育補助。

朱立倫在與公私托中心代表及學者座談時指出，少子化是國安危機，托育中心肩負社會責任，算是社會企業與教育機構。托育政策應是國家的公共政策，要讓台灣的年輕人願意生、敢生，不能讓縣市單獨努力。

中華民國學前教育發展學會理事長羅秀麗表示，面對公托中心帶動私托的品質，私托唯有降低師生比才能提升競爭力，但這牽涉到師資成本的經營壓力。

四季托嬰機構主任趙于涵表示，托育中心與幼兒園的師資在學校所學都一樣，但就業時面臨不一樣的薪水，大家擠向幼兒園會讓公托師資不足，私立托育中心的薪水就更找不到老師。

朱立倫說，專業師資無法以機器人取代，現階段有的縣市努力做得很辛苦，有些縣市卻發錢了事；中央單位應出面整合，將相關規範制度化。未來政府不僅需廣設公托，私托可採快速加盟成為夥伴與政府共同照護下一代，擴大公托供給市場機制，提供多元友善、平價、質優和近便的多元托育選擇。（編輯：李錫璋）1080619