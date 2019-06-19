蔡總統向辣台派喊話：你們都是那個最重要的1

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨今天正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，蔡總統晚間向辣台派喊話指出，「我一直堅持1加1一定大於2，你們都是那個最重要的1。請加入我們，一起向前，守護台灣」。

民進黨中執會今天正式通過總統蔡英文為2020年第15任總統提名候選人，蔡總統赴民進黨中央向中執委致意並發表談話。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，再次回到民進黨中央黨部，代表新的階段開始。

她說，這半年來，一步步整建團隊，回應人民的期待，找回支持者的熱情。初選的過程，激勵了整個黨。初選的勝利，證明3年執政有成，也證明執政團隊共同努力的成績，得到人民的肯定跟支持。

蔡總統表示，感謝民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉帶領的中央黨部，歷經種種挑戰，終於讓初選順利完成。她也再次感謝前行政院長賴清德的毅力與民主風範，和她一起完成初選的過程。

她強調，自己一定使命必達；初選已經過去，現在是團結的時刻。更艱鉅的任務正要開始，必須集結最大的戰鬥力量，做最充分的整合，回應年輕世代的需求，爭取最大的社會支持。2020的選戰目標很清楚，就是總統要勝選，立委要過半。

蔡總統說，只有勝選，才能繼續維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，鞏固主權，這是必須要承擔、一定要承擔，也一定會成功的任務。

她向辣台派喊話指出，挑戰就在眼前，「我一直堅持1加1一定大於2，你們都是那個最重要的1。請加入我們，一起向前，守護台灣」。（編輯：林興盟）1080619