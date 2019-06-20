黃華絕食推台灣自決創國 陳菊卓榮泰探視關心

前總統府國策顧問黃華（中）極力催生「台灣共和國」，5月19日起在台北車站絕食表達訴求，持續至今已滿月，總統府秘書長陳菊（前左）、民進黨主席卓榮泰（前右）20日下午到場探視，希望黃華保重身體。中央社記者溫貴香攝 108年6月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）前國策顧問黃華為推動台灣共和國自決創國運動絕食第33天，總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰今天一起關心黃華，卓榮泰說，佩服黃華的決心與行動，但應集體從長計議，這是大運動不是一朝一夕的事情。

黃華為了推動台灣共和國自決創國運動，從5月19日起在台北車站大廳展開甘地式絕食行動，訴求愛與非暴力，要以實際行動喚醒全民，完成台灣獨立建國的目標。

陳菊、卓榮泰、民進黨副秘書長郭昆文下午連袂探望已經絕食33天的黃華，陳菊關切黃華是否喝水、喝牛奶等健康狀況，卓榮泰與黃華雙手緊握要他保重，卓榮泰說「大家不捨你繼續在這，這件事情，要長久共同打拚，要健康才能打拚」；黃華說：「謝謝。」

卓榮泰表示，黃華的決心與行動，大家都感受到，總是要活著，才有盼望，請黃華一起回到中央黨部好好討論，最近黨的事情比較多，一件一件解決，未來還有204天要打拚。

卓榮泰並說，此行純粹是關心，上週末就請郭昆文探望過，郭昆文回到黨部都有說明整個狀況，至於黃華的訴求如何解決，卓榮泰表示，當然佩服黃華的決心與行動，但應集體從長計議，回到中央黨部大家好好商量，這是大運動不是一朝一夕的事情。

陳菊也說，最近看到別人的臉書才知道黃華絕食，今天純粹是表達關心之意。（編輯：林興盟）1080620