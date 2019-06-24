韓國瑜：有隱形國政顧問團 各個學有專精

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市長韓國瑜投入國民黨總統初選，他今天說，至少接觸30名學者、退休官員，他們都是不掛名的「隱形的顧問團」，還有前行政院長張善政，這些「背後諸葛亮各個學有專精」。

韓國瑜今天下午在YouTube接受「高雄林小姐」專訪。被問到面對抹黑怎麼熬過來。韓國瑜說靠宗教觀、生命觀和價值觀。價值觀方面，他說，上一代長輩幫台灣打下很好的基礎，十大建設、活潑的士農工商等讓台灣有信心；如果這一代鬼混離開，留下一個殘敗、沒競爭力、衰退的狀況，恐難對下一代交代。

被問到什麼是下任總統最重要特質，韓國瑜說，要做到「台灣安全、人民有錢」，安全牽涉國防外交，有錢就是經濟繁榮、百業興旺。面對中美貿易戰，他說，如果造成中小企業等倒閉潮是可怕的事，他說一定要「相挺」，政府挺銀行、銀行挺中小企業到挺員工。

韓粉關心韓國瑜的民調，盼韓國瑜要加派人員到民調公司監督初選民調，擔心被「做掉」。韓國瑜說會派代表去監督民調情形，他還說「民調若讓人懷疑，對國民黨的選情是重傷害」。

韓粉促趕快成立國政顧問團。韓國瑜說，至少接觸了30名學者、退休官員等，包括張善政，也樂意在他的專業領域當他智囊，他們都不掛名，是「隱形的顧問團」，各方面的人才都有，他說「我背後諸葛亮各個學有專精，土包子後面有肉包子」。

直播最後，張善政也被主持人邀上線和韓國瑜聊天。韓國瑜一再誇讚張善政給人正能量。（編輯：陳俊碩）1080624