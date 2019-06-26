韓國瑜被爆北農年薪400萬 柯文哲：有可能

媒體報導，高雄市長韓國瑜在任職北農總經理時，年薪高達新台幣400萬元；台北市長柯文哲（前）26日受訪時回應，有可能，並指北市府在他第一任以來，管理已日趨嚴格，「更何況，外圍一定更鬆，肥貓什麼的，一定都有」。中央社記者梁珮綺攝 108年6月26日

（中央社記者梁珮綺台北26日電）媒體報導，高雄市長韓國瑜在任職北農總經理時，年薪高達新台幣400萬元，比前總經理吳音寧的250萬元還高；台北市長柯文哲今天說，有可能，「肥貓什麼的，一定都有」。

柯文哲上午與中正區里長座談，接受媒體聯訪時，做上述表示。

鏡週刊報導，韓國瑜在任職北農總經理時，勾選特定員工，用公費犒賞出國，年薪也比吳音寧的250萬元還要多，高達400萬元。

柯文哲說，有可能，並指北市府在他第一任以來，管理已慢慢日趨嚴格，「更何況，外圍一定更鬆，肥貓什麼的，一定都有」。

韓國瑜昨在國民黨總統初選國政願景發表會指出，台灣應當一個「塞子」，而不是美國與中國間的棋子，因為浴缸再大、水再多，沒有「塞子」是不能泡澡的。

柯文哲坦言，自己昨天沒有看政見發表會，聽完媒體敘述，表示不解，「我平常也是很幽默的人，這到底是什麼意思？」他說，有時候太天馬行空，想像力必須很好，否則聽不懂。

被問及韓國瑜稱局處首長太衝，做到肝硬化時，柯文哲則說，「肝硬化通常是喝酒喝太多，比較容易啦」。

另外，總統蔡英文認為柯文哲應專心市政，若需要中央政府協助，會盡力幫忙；柯文哲回應說，自己就是專心市政，才希望中央政府儘速解決雙子星案，並指自己在媒體上講得很清楚，「我們透過Yahoo新聞都可以聯絡啊，還需要去官邸拜訪妳？」（編輯：翁翠萍）1080626