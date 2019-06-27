國軍將官晉任典禮 中尉女兒見證父親掛階中將

（中央社記者王承中台北27日電）國防部政務辦公室主任王紹華今天掛階中將，在馬祖服務的女兒、陸軍中尉王德霖也到場祝賀。王德霖表示，她從小就對軍旅感到興趣，今天見證父親榮譽的時刻，她感到驕傲跟感動。

「中華民國108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」上午在三軍軍官俱樂部舉行，有6名人員晉任中將、13名人員晉任少將，7月1日生效，典禮由國防部長嚴德發主持，總統蔡英文親臨訓勉、鼓舞軍心。

晉任中將的王紹華，與同樣在國軍服務，身著陸軍軍常服的女兒王德霖一同出席典禮。

目前在馬祖服務的王德霖受訪時表示，她畢業於中台科技大學應用外語系，從軍不全然受父親影響，而是從小就對軍旅感到興趣，所以在大學畢業一年後，決定投入專業軍官班，跟父親一樣走向軍旅這條路，但她會選擇陸軍，的確是受父親的影響。

王德霖說，今天她特別從馬祖返台，參加父親的授階典禮。她說，今天可以來到這邊見證父親榮譽的時刻，她為父親感到驕傲，也覺得很感動。

王紹華表示，王德霖是自己決定從軍後才告訴他，由於他工作忙碌，比較不知道王德霖的從軍過程，多由他的妻子來輔導。

這次晉任中將的空軍教準部指揮官孫連勝，是空軍首位原住民中將。孫連勝受訪表示，他以擁有魯凱族原住民血統感到光榮，鼓勵有原住民血統的學弟妹再接再厲。他特別感謝妻子一路走來的陪伴和對家庭辛勤付出，讓他無後顧之憂，戮力工作。

晉任少將的憲兵202指揮部指揮官于大任針對明年總統大選的維安工作表示，沒問題，他已做好準備。202指揮部各項任務會按照既有計畫和戰備規定，每天落實執行，達成任務沒問題。

針對202指揮部中華營區搬遷，于大任指出，中華營區使用時間長久，因應地方政府發展規劃及提升官兵生活設施改善規劃，預計在貴陽營區完成後進行搬遷，相關作業由軍備局規劃中。（編輯：蘇志宗）1080627