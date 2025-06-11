台海防衛兵推 退役將領盼未來面臨危機處置更周延

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（中央社記者吳書緯台北11日電）台灣、美國、日本共計9位退役上將、8位退役中將參與的「台海防衛兵推」今天落幕；針對兵推結果，退役中將王紹華表示，兵推不做輸贏參考，而是盡可能模擬可能面對的情況，使政府未來真正面臨危機時，處置能夠更加周延。

台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會等單位主辦「台海防衛兵推」10至11日舉行，並邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫（Michael Mullen）、前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久等4位美日退役將領來台參與，今天下午舉行國際記者會。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，基金會的和平與安全中心出版過2本國防評估報告，希望產生兩個作用，一個是引導，另外一個是補強或補正，這也是此次舉辦兵推的原因，基金會將於2個月後出版兵推總結報告，盼能對台灣防衛政策提供建議。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，這次兵推總共區分威懾、脅迫、懲罰、進犯等4個階段，透過不同強度對台灣軍事威脅，讓扮演台灣、日本、美國、中共的參演組，依據自己不同國家利益和用兵思維，針對設計的情境做出回應，兵棋推演最重要的不是提供答案，而是「把脈」，提出台灣有需要加強的地方。

媒體關切此次兵推，「台灣組」首日在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海12浬時毫無作為，擔任台灣組推演人員的退役陸軍上將胡鎮埔表示，考量中共占領東沙島是誘使國軍海空救援，形成海空軍與共軍變成「早期決戰」，考量不能讓東沙影響到台灣整體防衛，因此國軍並未馳援，而對進入台灣12浬的中共船舶採取併航監控驅離的方式，避免過度反應。

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據了解，今天舉行的第2天兵推，面動中國人民解放軍全面侵台，台灣組出動不對稱戰力，在台灣全台布署無人艇，並實施布雷作戰，空軍持續搶修受損的跑道確保戰力，空軍則派遣戰機摧毀進占澎湖七美、望安的解放軍部隊，台灣本島的地面部隊也依計畫對登陸的解放軍進行掃蕩，而駐守北部的國軍第3作戰區則是防衛重點，確保中樞安全。

曾擔任情報參謀次長室情研中心主任的王紹華此次擔任中共組的推演者，他表示，「多算勝，少算不勝」，台澎防衛作戰與其他戰場環境不同，也難以模仿，如何利用海峽天塹，利用有限資源以小搏大，確保台灣安全是必須要思考的目標。（編輯：林興盟）1140611