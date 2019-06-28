立委：外國人交通事故1年5000件 趕快找解方

民進黨立委鄭寶清（中）28日在立法院舉行記者會指出，外籍人士在台灣發生交通事故平均每年將近5000件，促請趕快找出解方預防。與會的開南大學應華系助理教授陳嘉怡（右）也呼籲應重視外籍人士的交通需求。中央社記者范正祥攝 108年6月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）民進黨立委鄭寶清今天指出，外籍人士在台灣發生交通事故平均每年將近5000件，促請趕快找出解方預防。對此，交通部表示，營造交通友善環境，是政府的責任，會主動出擊落實一些構思。

鄭寶清和台灣新住民人權協會在立法院舉行記者會公布，民國103年至107年外籍人士在台灣發生交通事故總計2萬4526件、死亡人數110人、受傷人數2萬6891人。

鄭寶清表示，希望能夠找到解方，讓新住民和外籍朋友在台灣能夠交通更安全。

出席記者會的開南大學應華系助理教授陳嘉怡說，她擔任外籍學生專班導師8年多來，幾乎每學期就有發生一件外籍生交通事故，受害學生是在走路或騎腳踏車時被撞，雖然事後交通仲裁都證明學生有路權，肇事的對方必須負起賠償責任，但是發生交通意外，受傷的外籍生除了要花時間復健，也對身心造成很大影響。

陳嘉怡指出，外籍人士在台灣發生交通事故，每年平均將近5000件，數字非常高。她建議交通部定期公布交通事故數據統計，也要定期做外籍人士交通事故研究，藉此了解外國人在台灣的交通需求，以及可能需要的交通安全宣導。

她提醒，外籍生來台灣後的第一年，通常是中文能力最差的時候，也是最容易發生交通事故的危險期間，政府如果是用中文進行交通宣導，大部分的外籍人士和新住民是聽不懂的，未來在這部分需要政府能夠幫忙。

如何減少外籍人士和新住民在台灣發生交通事故，陳嘉怡建議，交通教育宣導方面，或許也可以從新住民的觀點，邀請他們拍攝宣導片。

出席記者會的交通部道路交通安全督導委員會執行秘書謝銘鴻表示，照顧在台外籍人士，營造交通友善環境，是政府的責任。交通部會主動出擊，落實一些構思。

謝銘鴻說，交通部也發現外籍人士發生交通事故有增加的趨勢，將會定期公布，監控件數有無增減；如何從事故中分析族群、學生、國籍，也是進一步要做的。

他指出，相關策進做法，未來也會考慮與學校合作，主動訪談外籍生了解需求。（編輯：楊凱翔）1080628