不挺韓國瑜選總統遭嗆蛋洗 警加強保護陸淑美

（中央社記者程啟峰高雄28日電）國民黨總統初選，黨籍高市副議長陸淑美表態挺前鴻海董事長郭台銘，她臉書留言昨起罵聲不斷，還有人嗆要至其服務處丟雞蛋，陸淑美未報警，但警方仍加強保護陸淑美及其服務處安全。

高雄市長韓國瑜投入國民黨2020總統初選，爭取代表藍營出線，陸淑美昨天表態挺郭台銘，陸淑美今天受訪表示，她挺郭不挺韓的新聞發酵，昨天起服務處及她本人陸續接獲疑似韓粉來電不理性漫罵，她臉書留言也有人指控她因收了郭台銘的好處才挺郭，甚至有人揚言至服務處丟雞蛋。

陸淑美希望，國民黨總統初選大家各擁其主，無可厚非，但要互相尊重；她沒有為此報警，但警方昨天見其臉書有人留言要來服務處丟雞蛋後，有特別派員至服務處看守並加強巡簽。

她指出，她7月5日已在岡山區租好場地，將協助郭台銘在岡山區舉辦一場百工百業基層座談，這場座談照常進行，不受影響。

岡山警分局指出，昨天從臉書獲悉有疑似韓粉要至陸淑美服務處丟雞蛋，即派員至服務處坐鎮看守，並加強其住處及服務處巡簽，都未發現異狀，雖研判是韓粉個別偶發性情緒性留言，但仍將持續加強巡簽保護陸淑美及其服務處和住處安全。

另外，高市議會國民黨團總召曾俊傑也說，7月初將協助郭台銘在高雄舉辦一場基層座談，讓鄉親聽聽郭台銘參選總統的抱負。

曾俊傑說，他不認同韓國瑜去選總統，因為就算韓選上總統，輸了高雄也不值得，希望韓國瑜別賭這麼大，這也是基層支持者所擔心的，且已有不少有意投資高雄的業者因此觀望卻步。其實國民黨內「反韓挺郭」的議員不少，只是有些議員不願表態，對外只說挺初選出線者。

國民黨議員吳利成表示，他是挺國民黨總統初選出線者；初選期間黨內各參選人各憑本事，支持者各擁其主無可厚非，但應彼此尊重，保持民主風度，朝大家共同目標讓國民黨重返執政，為台灣拚經濟一起努力。

吳利成認為，基於這個目標，他個人認為郭台銘身為國際企業家，且在美中日三方都有交情，拚經濟更有全面性，勝選機會也大，韓國瑜應繼續留在高雄拚經濟，這樣才能給國民黨帶來雙贏。（編輯：陳俊碩）1080628