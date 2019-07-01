郭台銘喊6歲前國家養 蘇貞昌質疑亂開芭樂票

（中央社記者江明晏台北1日電）國民黨總統初選參選人郭台銘喊出「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」的政見，行政院長蘇貞昌質疑「亂開芭樂票」，估計要上兆經費，要大大加稅，他反問人民「你願意嗎？」

國民黨29日在台中舉行總統初選第2場國政發表會，郭台銘在會中高喊「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」。

行政院長蘇貞昌今天出席「中華電信2019績優人員表揚大會」，會前接受訪問時，質疑「亂開芭樂票」，認為郭台銘說話不負責，連前新北市長朱立倫都抨擊他。

他也指出，總統蔡英文5月減稅「超有感」，如果要按照郭台銘所言，估計要上兆經費，就要大大加稅，他反問「你願意嗎？」

針對香港反送中議題，蘇貞昌說，看香港人今天這麼辛苦，驗證中國答應一國兩制50年不變，已經大大改變，也引起香港人的恐慌與反彈，因此「更要堅守台灣的自由民主，挺香港、為香港加油」。

另外，高雄市長韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度，批評民進黨政府在台灣內部「一國兩制」。

蘇貞昌回應，「呼籲韓市長用心守住高雄疫情」，全國同胞一起守護國人健康，尤其行政首長，更要以身作則，守住地方與崗位，「不是到處趴趴走，話又亂講，無益國人健康與疫情守護」。

他進一步說，登革熱的重點是撲滅病媒蚊，盼韓國瑜不要一天到晚轉移焦點到錢，「何況高雄要補助5000多萬元，我們兩天就准了」，他也說，「上禮拜就准了，這週又不來領款，可見高雄市政府不用心防治，連辦事效率都很差，令人遺憾」。（編輯：黃國倫）1080701