農委會：10項農漁產品降關稅 可換更大利益

（中央社記者楊淑閔台北3日電）立法院今天三讀通過修正海關進口稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，藍委擔憂農民被當祭品。農委會表示，農委會主管10項農漁產品稅損少於新台幣8000萬元，可換更大利益。

15項農漁產品及加工食品關稅調降，估計稅損略低於2億1094萬元。國民黨立委憂心衝擊國內產業生計，農民可能被當祭品。

農委會國際處副處長林家榮表示，這15項降稅內容，農委會主管10項，稅損少於8000萬元。

他說，這次漁產品關稅調降，是回應部分業者要求，考量台灣許多水產品現況高度仰賴進口。希望經過產品調降關稅，展現台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的決心，以及與主要貿易夥伴談判的空間。

林家榮指出，台灣沒有產冷藏海扇貝，調降關稅可回饋降價的可能性給消費者，對台灣產業沒有影響。希望藉此可以跟其他進口國，包含日、韓等國，有貿易往來空間，換取更大利益。

林家榮表示，台灣也希望日本調降毛豆、香蕉關稅，台灣毛豆在日本市占高達50%，若現行6%關稅取消，台灣可換取很大的利益；目前也與日本洽談，希望開放台灣番石榴、紅肉紅龍果、金煌芒果輸銷日本。

日本山藥關稅從16%降至12%，他說，平均每公斤進口價104元，台灣山藥價格則約45到50元，評估降稅後，進口價維持在每公斤100元以上。

林家榮表示，不會說完全不會有影響，還是會持續監控價格，也會輔導國產山藥取得產銷履歷標章、建立品牌，或是開發機能產品，例如膠囊、山藥粉。

溫州蜜柑進口關稅也從30%降到15%，他說，一年進口174公噸、每公斤200元，台灣本地只產190公噸、栽種面積僅15公頃，降稅後估計進口蜜柑每公斤約180元，仍會持續監控柑橘價格、推動外銷促銷。

林家榮重申，希望台灣主動降稅，而且此降稅幅度有限，不會對台灣農業有太大影響。（編輯：張雅淨）1080703