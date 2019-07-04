郭台銘現身國民黨團大會 喊立院藍委席次要過半

國民黨總統初選參選人郭台銘（前右3）4日到立法院出席國民黨團大會，與國民黨立委們一起呼口號加油打氣。中央社記者施宗暉攝 108年7月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天現身國民黨立法院黨團大會進行禮貌性拜會，他說，將來若進入總統府，大破大立推動政策還需立法院幫忙，也期許明年選後國民黨在立法院席次一定要過半。

接續國民黨總統初選參選人韓國瑜6月17日曾到國民黨立法院黨團大會，郭台銘今天也造訪黨團大會與立委們互動，黨團比照之前接待韓國瑜歡迎郭台銘到訪。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，郭台銘為了政見以後要落實必須黨團支持，所以比照韓國瑜也來拜訪黨團，「任何參選人要來拜訪，我們一視同仁都接受。」

因應立法院臨時會開始處理政治檔案條例草案，國民黨立法院黨團今天上午舉行黨團大會凝聚共識並研商因應對策，約有20餘位立委準時與會。郭台銘隨後到場，立刻成為黨團大會的焦點，台下也有立委拿起手機拍照，為這一刻留下紀念。

黨團大會請郭台銘發表談話時，他向黨籍立委說明以科技力推動國家經濟轉型的政見，也希望將來如果有機會進入總統府服務，推動相關政策能夠獲得國會支持。

郭台銘說，要做一位大破大立的總統，沒有立法院的幫忙是不可能的。他在台上致詞時，並身段柔軟的向在場全體立委一鞠躬，謝謝立委支持，敬請多予指教。

發表談話時，郭台銘望著黨團大會會場，整個大會議室裡有許多空位還沒坐滿，他話鋒一轉表示，希望明年立委選舉之後，下次來這裡時，座位能夠坐滿。

郭台銘指出，如果國民黨在立法院席次沒過半，他提出的很多好政見無法落實，會像「空中樓閣」沒有用。他強調，促進國家進步，除了制定相關新法，立法效率要快，國民黨在國會的席次也要超過半數，「這是我們大家共同努力的目標」。

郭台銘表示，造訪黨團大會，希望大家一起協同作戰，建立溝通橋梁，團結努力合作。他再次喊話，「一定要立委過半，這是我的目標，希望大家一起合作。」

郭台銘在黨團大會停留20餘分鐘，黨立委齊喊「郭台銘加油」並合影留念。（編輯：趙蔚蘭）1080704