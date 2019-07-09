提代理人登記法 余宛如：資訊揭露事前預防

民進黨立委余宛如（右）9日表示，境外勢力代理人登記法草案是維護民主政體的重要作法，假設是境外政治勢力在台活動的代理人，就應揭露金流從哪來、背後是誰指使，只是要求揭露，不會對合法行為做出任何裁罰。中央社記者陳俊華攝 108年7月9日

（中央社記者陳俊華台北9日電）民進黨立委余宛如今天說，國安五法是事後補救，中共代理人相關法案是事前預防，要求揭露金流與背後指使者，不會裁罰合法行為，民進黨團與時代力量都有提案，唯獨國民黨沒提。

國民黨立法院黨團昨天舉行「中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲」記者會，國民黨團總召曾銘宗說，這是選舉操作；國民黨立委賴士葆則抨擊，製造綠色恐怖。

余宛如上午與台灣基進黨台北黨部副執行長王映心舉行「捍衛民主不恐怖，外國滲透才恐怖」記者會。余宛如表示，中國勢力透過各種媒體滲透台灣，人民已經感知到中國在影響、操縱選舉，民進黨提出護台法案，卻被準備要賣台的國民黨說成是「綠色恐怖」，非常荒謬可笑。

余宛如說，有關中共代理人相關法案，目前有民進黨團提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案、時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，以及部分民進黨立委與基進黨合作最快將在8月提出的「境外勢力代理人登記法」草案，唯獨國民黨沒有提版本，「就是害怕這個法案會斷了他們的賣台之路」。

余宛如表示，已經三讀通過的「國安五法」主要是處理事後補救部分，但境外勢力代理人相關法案主要是事前預防，法案功能完全不一樣；民進黨團版草案中只限制特定對象、有限縮範圍，除非是到對岸從事危害國安的政治宣傳、發表危害國安的決議、共同聲明，有實質侵害台灣民主自由體制，才算是危害國安。

余宛如強調，無論是台北市長柯文哲到對岸參加論壇，或是高雄市長韓國瑜到對岸去簽署貨品貿易採購的MOU，都是沒問題的；最先提出這法案的是美國，2018年澳洲也感知到民主政體被境外勢力滲透，才提出外國代理人揭露法案，沒有國內議員說是箝制自由，這就是國安法案。

余宛如說，全球趨勢就是防禦性民主，境外勢力代理人登記法草案是維護民主政體的重要作法，假設是境外政治勢力在台活動的代理人，就應該去揭露金流從哪來、背後是誰指使，只是要求揭露而已，不會對合法行為做出任何裁罰，透過資訊揭露、透明，保障民眾有知的權利與辨別的權利。

民進黨立法院黨團日前提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。（編輯：林興盟）1080709