M1A2T軍售案 學者：美為抑制中國增加台灣軍力

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國國務院今天宣布批准M1A2T對台軍售案。戰略學者揭仲說，此案反映美國為抑制中國，除透過增加對台軍售增加台灣軍力外，也向台傳遞「只要與美國配合，就能獲得美國支持」訊息。

美國國務院今天宣布批准兩項對台軍售，M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）相關設備，總額約22億美元。

戰略學者、中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪表示，此案仍反映出美國為抑制中國大陸，除了透過增加對台軍售增加台灣軍力外，也有藉此向台灣政治人物傳遞「只要與美國配合，就能獲得美國支持」的訊息。

揭仲說，台灣在今年2月中下旬向美國提出採購M1A2戰車的「發價書需求信函（LOR for LOA）」，由於美國對台軍售已經常態化，依美國內部程序，從6月底到7月中剛好就是美國行政部門要做出決定並將結果告知國會的時間點。

揭仲指出，依慣例，美國行政部門在正式宣布前，會先非正式的告知國會領袖、台灣駐美代表處與軍事代表團，不排除是台灣國安高層獲知訊息後，主動聯繫美方，希望調整宣布時間以便獲得更大的政治效果；美國行政部門在時限已到、且已做出決定的情況下，也就不表反對。

揭仲表示，值得注意的是，美國之所以增加對台軍售，主要原因還是為了推動其抑制中國大陸的「印太戰略」，要求相關國家提升自身軍力；更重要的是藉這些動作提醒台北的政治人物，只要與華府配合就能獲得華府一定程度的政治支持，不該被窄化為支持特定政治人物。（編輯：張均懋）1080709