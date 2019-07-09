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賀函惹爭議 宜蘭市長：拚外交被中國吃盡豆腐

最新更新：2019/07/09 16:10

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭市將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約，締結姐妹市，未料市公所幫總統蔡英文準備好的賀文，引發國家名稱爭議。市長江聰淵今天說，拚外交被中國吃盡豆腐，遭不少壓力。

江聰淵將於13日至22日期間，赴美與洛克維爾市(Rockville)簽約，締結姐妹市，屆時市公所將帶著由公所自製、並請蔡總統先簽好名字的賀文，交由江聰淵帶往美國。江聰淵在這趟行程中也獲邀到白宮，會晤重量級相關政壇人士。

由於這份賀文上印有台灣總統President of Taiwan（R.O.C.），並有蔡總統簽名，引發政壇爭議。

江聰淵今天受訪時說，洛克維爾市當時給市公所邀請函上寫有「Taiwan（R.O.C.）」字眼，公所在印製蔡總統的賀文上，才根據對方給台灣的稱呼，印上「台灣總統President of Taiwan（R.O.C.）」，這是尊重對方給台灣或是市公所的稱呼，況且公所自印的賀文上也沒有寫上「台灣國總統」，所以引起的爭議是政治上過度解讀。

「城市外交，需要大家共同支持」江聰淵表示，這次準備要與洛克維爾市締結姐妹市時，就有中國勢力反對。兩年前，他在美國堪薩斯市皇家隊球場，為皇家對金鶯賽事開球，並拿著中華民國國旗入場時，中國媒體還稱他只是一名來自中國台灣省的民眾，完全不稱呼他為來自台灣的宜蘭市長，根本吃盡台灣豆腐。

他認為，這趟訪美恐怕已經有美方人士遭受壓力，屆時獲邀到白宮的行程恐有變數。

至於中國國民黨今天對這起事件相關批評。江聰淵認為，國民黨應先自我釐清黨的名稱是中國國民黨，還是中華民國國民黨，方便讓外界清楚了解。（編輯：張銘坤）1080709

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