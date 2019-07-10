傳蔡總統將在哥大演講 總統府：非正確訊息

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文明天將出訪加勒比海四友邦，媒體報導，蔡總統過境紐約時，將在哥倫比亞大學演講，美方大開綠燈，全程公開。不過，總統府今天說，相關的報導並非正確訊息。

蔡總統明天將出訪加勒比海四友邦，去程過境美國紐約，回程則是丹佛，蔡總統除了將破例在美國本土城市丹佛舉行媒體茶敘記者會，民視今天報導，蔡總統過境紐約時，將在哥倫比亞大學舉行演講，美方大開綠燈，全程公開。

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統過境美國，向來秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，這次也感謝美方提供的相關協助。相關的報導並非正確訊息，關於訪問行程及過境地點等細節，都正積極安排中，基於台美之間的互信，將適時適度進行必要說明，並請以訪團正式發布行程為準。

蔡總統11日將啟程前往加勒比海友邦訪問，去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。蔡總統出訪主題定調為「自由民主永續」之旅，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞；蔡總統預計21日上午在丹佛與隨團記者茶敘，說明出訪成果；蔡總統一行預計22日返抵國門，總計12天行程。（編輯：林興盟）1080710