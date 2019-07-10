吳蕚洋白色聯盟成立 點名韓國瑜柯文哲政治跳蚤

前台北市長候選人吳蕚洋10日正式宣布成立新政黨「白色聯盟」，並由他親自擔任執行長。中央社記者郭日曉攝 108年7月10日

（中央社記者陳怡璇台北10日電）去年參選台北市長失利的吳蕚洋今天召開記者會宣布政黨「白色聯盟」正式成立，不以執政為目的、永遠監督執政黨，並重話抨擊韓國瑜與柯文哲，「不要當政治跳蚤」、「做到底」。

吳蕚洋今天召開記者會，宣布政黨「白色聯盟」正式成立，政黨特色是不參加總統與地方首長選舉，只瞄準立委和縣市議會議員，「不以執政為目標，永遠監督執政黨」。

吳蕚洋並表示要掃除「政治跳蚤」、「選舉販子」，主張若帶職參選需辭去現職，並按比例退還選舉補助款。

吳蕚洋說重話，表示韓國瑜選總統讓許多人覺得被玩弄，他能選上高雄市長是因為選民希望他在任期內實現政見，結果他做了不到一年就跑去做另一件事（指選總統），就像合約沒完成就落跑。吳蕚洋同樣點名台北市長柯文哲，要他不要伺機而動。

吳蕚洋說，所以白色聯盟才要推辭去現職與退補助款，「讓你想清楚再決定做這件事」，並說政治人物要做最好示範，展現不被利益吸引的決心，要做就做到底，「從政者多如牛毛，但好名聲得來不易」。

白色聯盟新聞發言人林睿康表示，不設黨主席，吳蕚洋為執行長，而一切決策都會以9位委員組成的決策委員會決定。預估初步推出區域立委10席，未來也會爭取不分區席次，吳蕚洋表示還沒有人選。

吳蕚洋表示，白色聯盟唯一宗旨就是監督執政，讓選民在藍綠惡鬥間有新選擇，因此黨徽也設計成上藍下綠的條紋，中間放上白色的「白色聯盟」4字，並表示既然都敢公開叫柯文哲不要伺機而動了，就代表跟「白色力量」沒有關係。（編輯：張銘坤）1080710