蘇嘉全表態不續任不分區 洪恆珠：很震憾

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）立法院長蘇嘉全夫人洪恆珠有意以無黨籍身份參選屏東第一選區立委，蘇嘉全今天向她喊話，希望打消念頭，並表態不續任不分區立委。洪恆珠表示，對蘇嘉全不續任不分區很震憾。

洪恆珠表示，蘇嘉全出國前有詢問他「如果自己以無黨籍參選第一選區立委」的意見，蘇嘉全可能認為她跑行程只是詢問各方意見，不會真的參選。

她說，蘇嘉全並沒有告知「不再續任不分區立委」的事，所以聽到消息很震憾，會與蘇嘉全溝通，看是不是為了她的事而有這個決定，「要問一下他的人生規畫是什麼」。

洪恆珠表示，還沒有完全確定是不是要參選，要跟蘇嘉全再溝通。

目前是屏東農業生物科技園區副主任的洪恆珠表示，自己2年前因感染超級細菌，從鬼門關搶救回來，上天讓她遇到很多貴人，看到反送中事件，又看到鐵路警察李承翰被刺死事件，覺得想為國家和人民做點事。

民進黨齡20多年的洪恆珠表示，她為丈夫及民進黨已經輔選35年，在陳水扁競選總統時，在屏東成立水噹噹婦女協會，響應婦女人數多達3000人。她有熱忱，脫黨參選沒有對不起民進黨；她挺台灣、也挺民進黨，如果以無黨籍參選，未來當選也會支持民進黨的法案。

洪恆珠認為，自己以無黨籍參選，不會影響民進黨提名的參選人鍾佳濱的票，她表示，鍾佳濱的支持者不會投給她，相信自己可以爭取到中間偏綠選票。

民進黨立委鍾佳濱表示，洪恆珠在接受媒體訪問時表達是以無黨籍身分參選，既然對方是無黨籍人士，身為民進黨正式提名的立委候選人，他無置喙餘地且需予以尊重，畢竟這並非民進黨的「家務事」。

鍾佳濱也說，洪恆珠強調她的先生、立法院長蘇嘉全有不同意見，而她又刻意挑在蘇嘉全出國期間作此宣布，那麼有可能就是家庭內部的溝通問題，屬於他們的「家內事」。（編輯：孫承武）1080710