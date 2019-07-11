選不選總統 柯文哲：等塵埃落定再思考

（中央社記者梁珮綺台北11日電）國民黨總統初選結果預計15日出爐，有媒體報導，若高雄市長韓國瑜出線，台北市長柯文哲參選機率大增；柯文哲今天說，一切等塵埃落定再說，他最近還在思考台灣何去何從。

蘋果日報報導，柯文哲重要幕僚透露，若韓國瑜代表國民黨角逐總統大選，會增加柯文哲投身選舉的想法，內部也曾對各種參選方案進行沙盤推演，最快要等到8月宣布。

而柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時反問媒體「哪個幕僚」，並表示「在思考」，強調都是假設性題目，一切等塵埃落定再說。

不過，他也表示，最近還在想台灣何去何從，「亂下去到底要怎麼辦」。

至於明年總統選舉是否與親民黨合作，他說，合作有各種合作，等事情發生後再煩惱。

被問及時代力量主席邱顯智將祭出黨紀，約束黨員挺他時，柯文哲表示，團體內有各種人，不是一個人就等於一個黨，每個人都是社會中的一分子，重申自己的態度是「發生再講」。

對於行政院研議明年是否替軍公教調薪，柯文哲認為，視國家財政狀況而定，有錢就加薪，因「低薪對整個經濟是不好的」，但若是地方政府出錢，就比較麻煩。（編輯：方沛清）1080711