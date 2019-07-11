吉里巴斯獨立40週年 蘇嘉全任特使率團祝賀

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）12日是太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40週年，外交部今天表示，立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分率團抵達當地，將出席吉國獨立慶典相關活動，彰顯兩國篤睦邦誼。

外交部發布新聞稿表示，蘇嘉全以總統特使身分率團，已於今天抵達吉里巴斯。蘇嘉全此行將於12日參加吉國國慶慶典與國慶酒會，13日晚間應邀出席吉國總統馬茂（Taneti Maamau）歡迎酒會、拜會國會議長萬伊（Tebuai Uaai），並將視導「巡護九號」海難搜救演練、視察駐吉國技術團與水產站等雙邊合作計畫。

外交部指出，為表示對吉國獨立40週年的重視，政府日前已特別選派國防部樂儀隊教官赴吉國代訓該國警察樂儀隊，增添慶典歡愉與隆重氣氛；另外，也準備足球與排球100顆作為賀禮，與吉國民眾共同歡慶。

外交部進一步表示，海洋委員會海巡署這次派遣「巡護九號」訪問吉國，將安排兩國海巡人員共巡，凸顯兩國同為海洋國家守護漁業資源及領海安全的決心。

同時，外交部表示，蘇嘉全此行也邀請台灣漁業界代表參加特使團同赴吉國，了解當地投資與貿易環境，期望強化經貿交流，增進台吉邦誼。

吉里巴斯是台灣6個太平洋友邦之一。（編輯：趙蔚蘭）1080711