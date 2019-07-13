美眾院外委會發新聞稿 歡迎台灣總統訪紐約

（中央社記者江今葉紐約13日電）美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾與首席議員麥考爾聯名發出新聞稿，表示美國跨黨派議員歡迎台灣總統蔡英文到訪紐約，稱許台灣是堅定夥伴，美台關係比以往更加重要。

包括聯邦參議院外交委員會首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、聯邦眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、亞太小組首席議員約霍（Ted Yoho）、台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）昨天特別抵達紐約，會晤蔡總統。

這份以「兩黨國會代表團與台灣總統在紐約會見」為題的新聞稿指出，眾院外委會兩黨議員組成的代表團昨天利用蔡總統訪問期間與蔡總統以及外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維等人會晤，雙方談到美台關係的未來，以及在民主、人權等共同價值觀基礎上深化夥伴關係。

麥考爾表示，很榮幸能歡迎蔡總統抵達紐約，美台關係較以往任何時候更為重要。他們和蔡總統討論了包括貿易與安全援助，以及未來強化雙邊關係的方式。他說，台灣是堅定的夥伴，而非中國的棋子。代表團此次會見蔡總統，獲得外委會全力支持。

本身就是紐約州出身的恩格爾則歡迎蔡總統到他的故鄉訪問。恩格爾表示，作為台灣長期友人，他致力於深化與加強美台之間的堅實夥伴關係，美台有共同價值觀與共同目標，以及對民主與人權的承諾。對他和美國國會同僚來說，台美人民間的聯繫會更加深入且永久。

約霍指出，面對中國日益增強的政治、經濟與軍國主義侵略，蔡總統展現強大領導力。台灣永遠是美國的重要夥伴，也是民主與人權的典範。

夏波表示，在歡慶台灣關係法40周年之際，蔡總統此行格外具有意義。台灣是美國的重要友人、關鍵盟友與強大的貿易夥伴。在台灣面臨中國霸凌時，應持續給予支持，並持續發展美台關係。（編輯：施燕飛）1080713