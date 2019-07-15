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陳其邁：韓國瑜對高雄承諾跳票

最新更新：2019/07/15 12:36
高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，將角逐2020總統選戰。行政院副院長陳其邁（中）15日受訪表示，韓國瑜雖心想怎樣登上權力高峰，但恐怕跟當時很多高雄市民支持韓國瑜選高雄市長落差很大，韓國瑜建設高雄、發展經濟支票顯然跳票。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月15日
高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，將角逐2020總統選戰。行政院副院長陳其邁（中）15日受訪表示，韓國瑜雖心想怎樣登上權力高峰，但恐怕跟當時很多高雄市民支持韓國瑜選高雄市長落差很大，韓國瑜建設高雄、發展經濟支票顯然跳票。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）行政院副院長陳其邁今天表示，高雄市長韓國瑜雖心想怎樣登上權力高峰，但恐怕跟當時很多高雄市民支持韓國瑜選高雄市長落差很大，韓國瑜建設高雄、發展經濟支票顯然跳票。

至於是否備戰高雄，陳其邁說，高雄是家，但現在工作是行政院副院長，高雄有任何他能貢獻心力的地方，中央政府一定會跟地方充分合作，建設好高雄。現在是高雄產業轉型關鍵，不管是科學園區或捷運等重大交通建設計畫，中央都會全力補助高雄。他的風格是做什麼像什麼，既然是行政院副院長，就做好自己工作。

中國國民黨上午公布總統初選民意調查結果，韓國瑜勝出。

陳其邁參訪桃園市龜山區Gogoro工廠時受訪表示，現在開始韓國瑜可能要全國跑透透，在高雄的時間會越來越短，心大概會放在怎樣贏得總統選舉，韓國瑜怎樣對高雄市民說明是必須面對的課題。

他說，記得導演吳念真講過「心之所在就是故鄉」，韓國瑜才半年就想離開高雄，傷了高雄人的心，他替韓國瑜感到遺憾。（編輯：李明宗）1080‬715

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