總統將過境丹佛 外交部：盼能源農業進一步合作

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）總統蔡英文出訪加勒比海友邦，回程將過境美國丹佛。外交部今天表示，丹佛是新興城市，與台灣有商業互動，這都是考量過境城市的因素；另外，也希望在農業、新興能源產業跟丹佛有進一步合作。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等友邦，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛。這是蔡總統出訪友邦，首度過境紐約與丹佛。

對此，外交部北美司副司長陳慧蓁今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，總統出訪過境美國的城市向來會做通盤考量，丹佛是新興城市，與台灣有商業互動，當地也有僑胞，這是安排過境城市時會考量的因素。

至於在丹佛的過境活動，她說，目前還在盤點、做最後的籌備，確認後將由隨團的府方人員說明。丹佛有許多農業、新興能源產業，「我們希望可以進一步合作」，跟當地相關部門也許會有互動，但具體細節仍要等最後的宣布。

另外，總統過境紐約期間，在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國常任代表，創下中華民國總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。對此，陳慧蓁表示，總統難得到美國，總統親自到駐處了解駐處的狀況，是外交部一直持續努力的目標。目前台美關係良好，「我們跟美方有充分溝通」。

此外，外交部今天發布新聞稿表示，美國國務院將於今天至18日舉辦第二屆「促進宗教自由部長級會議」，台灣再度應邀與會。駐美代表高碩泰將與台灣首位宗教自由無任所大使布興·大立聯袂出席，與國際與會人士進行交流，分享台灣保障宗教自由的經驗。

外交部指出，促進宗教自由是美國總統川普（Donald Trump）的外交優先項目，今年會議將是全球歷來針對宗教自由議題舉辦最大規模的活動，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將親自主持。今年會議主題為「終止宗教暴力殘殺」，盼公民社會、宗教領袖和各國政府能共同合作，維護全球宗教及信仰自由。

陳慧蓁指出，今年會議將給予各國代表團發言的機會，高碩泰預計將做口頭聲明。外交部表示，藉由今年再度與會，台灣將與理念相近國家密切合作，共同捍衛自由及人權價值。

另外，政府3月宣布將捐助美國國務院「國際宗教自由基金」，分5年捐助，每年捐助20萬美元。陳慧蓁說，目前還在規劃捐款細節，預計年內捐出第一期款項。（編輯：趙蔚蘭）1080716