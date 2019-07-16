柯文哲批民進黨說謊成性 卓榮泰：不公平

（中央社記者葉素萍台北16日電）台北市長柯文哲今天說，林飛帆人事已確定，民進黨還否認，是「說謊成性」；民進黨主席卓榮泰說，人事未到最後確定，不會對外宣布，柯文哲這樣引申解釋，並不公平。

另外，民進黨副秘書長林飛帆今天被媒體問到昨天上班首日的心得，林飛帆說，像是「進成功嶺的第一天」，昨天還在熟悉環境、認識同仁。

林飛帆接任民進黨副秘書長，聯合報今天報導，民進黨秘書長羅文嘉先前受訪時說還沒有確定，最後卻是由林飛帆接任，遭外界質疑誠信有問題。柯文哲今天受訪時，批評民進黨「說謊成性」。

卓榮泰今天接受媒體訪問指出，人事案從中央到地方，規劃過程都不會敲鑼打鼓、滿街去講，一定到最後確定才會對外公布，雖然黨與林飛帆接觸很長一段時間，但未到最後敲定，不會講。

卓榮泰說，如果檢視所有政治工作人物，或許包括柯文哲在內也應該是如此，柯文哲這樣引申解釋，他覺得不公平，以後中央地方各級政府處理人事案也是如此，不會改變這樣的方式。

另外，柯文哲主張，台灣在美中對抗的大局下，仍可與美日中三國交往、有信任合作；應思考尋求台灣整體利益及人民福祉，而不是利用局勢謀求個人政治利益、派系與政黨利益。

卓榮泰說，美中台關係一直都很敏感且迅速變化，若有人批評民進黨選邊站，批評的人，自己就有選邊站的意味；台灣要選的是自由民主陣營的這邊，反對的是極權霸權的那一邊，這是台灣的基本價值，也是民進黨長久以來追求的目標，這不是選邊站，是把自己的理念與世界的理想連結在一起，自然而然形成，「不必懷疑我們是在選邊站」，這才是對台灣最大的利益。（編輯：楊凱翔）1080716