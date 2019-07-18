出國沉澱不忘國政 郭台銘發文再提幼兒國家養

（中央社記者王承中台北18日電）前鴻海董事長郭台銘總統初選落敗後出國，但仍心繫先前所提政見，他今天在臉書上發文再提「0到6歲幼兒國家養」，並表示現在不為名利，只為理想，持續為中華民國奮鬥，會隨時和大家保持連絡。

郭台銘在國民黨總統初選落敗，動向備受矚目。關於郭台銘是否脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤日前指出，這是被操作的假議題。

郭台銘近日帶妻兒出國，儘管人在國外，仍心繫日前在參與國民黨總統初選時所提出的「0到6歲幼兒國家養」等政策，以及關注台灣未來的走向。

郭台銘稍早在臉書粉絲團發文指出，他目前人在日本，出國沉澱一下，也有很多有意義的事情可以做。他說，40多年工作習慣了，要放空也不是很容易，決定還是發揮台灣老牛精神，學到老，做到老，拚到老。

郭台銘表示，過去3個月中他提出0到6歲幼兒國家養，公托公幼免抽籤等政策，引起很多回響，也得到很多建言，綜合看來，台灣非營利幼兒園在父母間口碑佳，若能先提升公幼2.0，零抽籤及收托正常化，很多父母就謝天謝地了，雖說公托公幼許多是地方政府推動的權限，但總體施政目標，策略還是應該有統籌。

郭台銘表示，他在日本剛好得知日本政府將從明年10月起實施，低收入戶家庭0歲至2歲幼兒免費入公托，3歲至5歲幼兒的家庭則不論所得，免費就讀幼稚園的政策。總體目標上如何減輕育兒家庭負擔，在先進國家政府施政上是有志一同的。

郭台銘指出，他在日本會和日本軟體銀行總裁孫正義見面，就一些可以協助台灣發展的部分再持續討論，也安排與日本台灣交流協會會長大橋光夫碰面，就未來實質台日關係交換想法。更重要的是在日韓競爭中台灣的挑戰與機會，這在眼前很重要，他也會和一些半導體產業的重要人士會面。

郭台銘說，「果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。持續為中華民國奮鬥的果凍，會隨時和大家保持連絡」。

最後，郭台銘還在文末標註「陪老婆也很重要大家都要常對家人說謝謝」、「小孩的笑容是大人的責任」及「果凍海外學習之旅」等標籤。（編輯：蘇志宗）1080718