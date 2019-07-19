扁出席餐會高歌 卓榮泰拜託獨派挺蔡總統連任

（中央社記者葉素萍台北19日電）前總統陳水扁今天出席台灣北社餐會，高歌「安平追想曲」與「今夜又擱塊落雨」；民進黨主席卓榮泰則對獨派人士喊話，175天後是親中或保台的選擇，拜託大家支持總統蔡英文連任。

台灣北社今天舉辦感恩餐會，陳水扁在餐會前舉辦簽書會，並在餐會高歌「安平追想曲」與「今夜又擱塊落雨」。

卓榮泰出席餐會致詞時先提到，他剛才坐在扁旁邊，他跟扁說，晚上回高雄要小心，因為高雄在下大雨，扁不僅唱了「今夜又擱塊落雨」，還提醒他說，此時中央政府更應該幫忙高雄市；卓榮泰說，「這就是陳水扁總統」，執政團隊會記得這樣的提醒，台灣有任何災難，會用同樣疼惜的心，與台灣人民永遠走在一起。

卓榮泰接著提到，過去這段時間，總統初選讓大家困擾，但不管如何，民主程序初選過程已完成，這是人民最大的勝利；這結果有人覺得遺憾、難以接受，但是面對民意的結果，175天後的大選是親中或保台的選擇，選票將決定台灣子孫的命運，他拜託大家支持蔡總統連任。

卓榮泰說，這是大家最大的歷史使命，因為中國步步進逼，對台灣不手軟，用很多方法讓台灣內部分化，如果不團結，力量再分散，等於是讓敵人再壯大。

他也提到，台灣不是誰的專利，「我們都是台灣派」，要保衛台灣不要成為中國城，所有台灣派都可以大團結，保衛大台灣，對抗新霸權。

前行政院長游錫堃也出席餐會，他致詞到，台灣面臨很大的挑戰但是也遇到百年難得的機遇，因為美國現任總統川普是最勇於突破的總統，而且美國政府友台人士位居要津。

游錫堃強調，2020總統大選要選一位可以顧台灣的總統，這次總統選舉立委改選，如果選擇一位顧台灣的總統，台灣相對安全；台灣派應該大團結，顧好台灣，讓台灣早日變成正常國家。（編輯：李信寬）1080719