總統參訪NCAR 見證台美太空合作成果

（中央社記者吳柏緯、溫貴香丹佛台北19日電）總統蔡英文出訪過境美國丹佛，將參訪福衛七號美方負責單位NCAR，而未來福七接收到的大氣資料，也將會提供美方用於劇烈的天氣等研究，並在發射後的第7個月，免費開放觀測資料，供各界使用。

民進黨立委羅致政也表示，總統蔡英文這次過境美國丹佛，參訪兩個聯邦機構見證台美太空合作的成果；更感謝美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）長期對台灣支持。

蔡總統11日啟動「2019年自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦，將過境丹佛3天2夜。丹佛時間20日上午10時，總統將參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）。總統府發言人黃重諺表示，這個中心是台灣福爾摩沙衛星七號計畫的美方負責單位，為聯邦政府在60年代成立，國際間最重要的大氣科學研究機構。

主要任務為大氣觀測與資料蒐集的福衛七號，是台美近10年最重要的科技合作計畫。在台灣時間今年6月25日上午，順利由奧蘭多美國空軍甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，其搭載多項的酬載儀器，與天氣觀測任務息息相關。

太空中心表示，這幾項酬載已於16日開機，預計一週內完成功能測試。

福衛七號升空約3週後，在16日成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料，太空中心的團隊於17日處理完成。

太空中心說明，福衛七號接收到的大氣資料，將會分別送到台灣中央氣象局與美國大學大氣研究聯盟的資料處理中心，經過分析後再提供給台灣中央氣象局與美國國家海洋暨大氣總署使用。美方主要用於天氣預報和劇烈天氣的研究，台灣主要則用於颱風和梅雨的研究。

根據太空中心的規劃，福衛七號升空後的第1個月，著重於優化酬載和衛星運作；第2到6個月，氣象中心及科研團隊會加入，針對回傳資料做氣象預報評估；預計發射後的第7個月，將免費開放觀測資料，供各界使用。1080720