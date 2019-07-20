總統專機抵達丹佛 莫健登機迎接

總統蔡英文（左2）出訪加勒比海4個友邦後，回程過境美國丹佛將停留2晚。美國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（右）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。中央社記者張新偉攝 108年7月19日

（中央社記者溫貴香丹佛19日電）總統蔡英文結束加勒比海四友邦訪問，今天抵達美國丹佛國際機場，將在丹佛過境停留兩晚，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）與駐美代表高碩泰登機迎接，雙方並握手致意、寒暄。

蔡總統所率領的訪問團上午離開聖露西亞，經過6個多小時的飛行，專機在當地時間約下午3時抵達丹佛國際機場，總統等一行人立即前往下榻飯店，晚間在下榻飯店與當地主流暨僑界人士晚宴，晚宴現場出入動線都有專人負責帶領、總統維安工作更是不敢輕忽。

總統另將分別會晤科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）、參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。

丹佛時間20日上午10時，將參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research, NCAR）、地球觀測實驗室（Earth Observing Laboratory）與賈德納午宴後，將前往國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory；NREL）參訪，預計台北時間22日返抵國門。（編輯：林興盟）1080720