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蔡總統過境丹佛
總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，返程過境美國丹佛市，會見科羅拉多州州長波利斯，並參訪美國聯邦機構包括美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等國家級單位，凸顯台美合作緊密。
蔡總統過境丹佛
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蔡總統過境丹佛5/14

傳中共代理人修法改變方向 蔡總統：沒有討論

最新更新：2019/07/21 08:14

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）外傳府院高層對於「中共代理人」修法改變方向，重點改為揭露而不是處罰。總統蔡英文今天表示，她就是「府院高層」，她正在進行外交工作，「府院高層」應該沒有這樣的討論。

總統結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦，返程過境美國丹佛最後一晚，與隨團媒體記者茶敘。

媒體詢問，蔡總統日前宣示立法院下一個會期要完成「中共代理人」修法，聯合報報導指修法內容引發爭議，府院高層決定調整方向，要以揭露訊息為主，而不是處罰為主，是否有此改變。

蔡總統回應：「府院高層？總統府（高層）不就是我嗎？我正在進行外交工作，所以你剛剛所謂的府院高層，應該是沒有這樣的討論。」

蔡總統表示，現在立法院提出中共代理人的修法，行政跟立法部門會坐下來一起討論。政府的原則很清楚，人民有言論自由，但也要有適當措施來確保國家安全。

另外，中時記者提問，英國金融時報報導指中天跟中時聽命中國國台辦，中時已經澄清並提告，但蔡總統還是直接引述金融時報報導，是否算公開散布不實訊息。蔡總統說，她有講清楚是金融時報所報導。（編輯：謝佳珍）1080721

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