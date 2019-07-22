總統蔡英文道別丹佛 僑胞喊下回華府見

（中央社記者林宏翰丹佛21日專電）總統蔡英文訪問友邦、過境美國行程今天進入尾聲，離開美國丹佛下榻飯店前，逐一與守候的僑胞握手致意、擁抱道別，僑胞認為這次行程「超完美」，喊出「下回華府見」。

丹佛當地時間21日上午8時，蔡總統面帶微笑步出飯店，與車道旁近百名僑胞道別，逐一握手、簽名、擁抱，僑胞手拿標語、中華民國國旗，高喊「華府見」、「總統加油」、「再做4年」等口號。

「這是超完美的行程」從洛杉磯而來的僑領、皇佳銀行總裁田詒鴻表示，僑胞看了這次蔡總統出訪友邦、過境美國受到的禮遇，心情非常激動，也感受到總統的活力，真是「小英2.0」。

外交部長吳釗燮受訪表示：「這次過境美國，無論在紐約、丹佛，我們都感受到美方的善意與誠意，讓我們過境比以往更加順利，也給我們更多的空間。」

隨行的立法委員羅致政說，總統這次出訪的成果豐碩，在美國受到的禮遇也是過去所沒有的，包括在公開場合有很多機會與僑胞親切互動，「總統很高興」。

羅致政指出，台美關係有象徵意義，也有實質意義，現階段的重點是「推動台美關係的實質提升」。

蔡總統11日起展開「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞，去程過境美國紐約、回程過境丹佛，22日返抵國門。

中華民國總統過境美國的規格是台美關係重要指標，蔡總統此行創下數個「第一次」，包括過境時間4天4夜最久、首次到訪科羅拉多州、在美國本土與媒體茶敘、美國在台協會（AIT）主席全程陪同、第一次在駐處（駐紐約經貿文化辦公室）公開活動。（編輯：陳彥鈞）1080722

總統蔡英文在美國丹佛當地時間21日結束過境行程並搭機飛回台灣，飯店外有近百名僑胞歡送。中央社記者林宏翰丹佛攝108年7月22日

總統蔡英文在美國丹佛當地時間21日結束過境行程並搭機飛回台灣。外交部長吳釗燮（左）表示，感謝美方這次的善意與誠意。中央社記者林宏翰丹佛攝108年7月22日

總統蔡英文在美國丹佛當地時間21日結束過境行程並搭機飛回台灣，飯店外有近百名僑胞歡送。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月22日