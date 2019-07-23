登月50週年 AIT官員秀台語盼美台航太合作

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）為慶祝阿波羅11號登月50週年，美國在台協會（AIT）高雄分處處長歐雨修日前用流利的台語錄製影片，回顧台美在航太科技的合作，並期盼雙方日後有更多航太領域上的合作。

AIT高雄分處日前在臉書發布影片。歐雨修（Matthew O''Connor）在影片用台語表示，阿姆斯壯（Neil Armstrong）在50年前成為第一個踏上月球的人，在當時是「人類的一大步」。阿波羅計畫受到全世界的注意，不僅展現美國的科技力量，也啟發後來的人有更多成就與科學發現。

在慶祝阿波羅11號登陸月球50週年之際，歐雨修也在影片中回顧台美在航太科技方面的合作、交流。他指出，美台第一次主要的合作是在25年前，一起設計跟製造衛星；後來，雙方在夏威夷、智利設置先進的望遠鏡，帶來很多研究上的突破。

他說，今年美台攜手合作、成功拍攝第一張黑洞的照片；台美也共同執行「福衛七號」的計畫，今年6月在美國佛羅里達州順利發射升空，用以改善天氣預報及太空天氣監測。

同時，歐雨修也期待，美台之間日後有更多航太領域上的合作；或許在不遠的將來，透過美國總統川普（Donald Trump）簽署的太空政策指令，NASA可以和國際、商業夥伴合作再次重返月球，並期待前往火星或甚至是更遙遠的太空。（編輯：謝佳珍）1080723