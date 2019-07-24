總統：與日深化夥伴關係 做好CPTPP談判準備

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，總統表示，展望未來，台灣會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判做好準備。

蔡總統今天在總統府接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，蔡總統致詞提到，這是大橋光夫任內第14次訪問台灣，不論是簽署合作協定或是推動交流協會的正名，她都非常感謝大橋對台日關係的用心。

蔡總統表示，台日的友好關係也隨著經貿、文化的往來不斷地深化當中，像是這個月台灣修法調降一些關稅的稅則，部分的稅則也讓日本的產品受到降低關稅的利益，在國內對民眾來講，日本的產品是台灣人民日常生活愛用的。

蔡總統說，最近日本京都動畫被縱火案件，震驚了世界，她要表達哀悼之意，京都動畫的作品深受台灣年輕人喜愛，她希望傷者能夠早日康復，死者家屬的傷痛可以被撫慰。

蔡總統表示，6月底的G20大阪高峰會，在日本首相安倍領導下，日本成功地推進許多重要的國際事務；善盡國際義務，為世界帶來更多的貢獻，這是日本的目標，也是台灣的目標。

總統提到，她剛結束自由民主永續之旅，台日可一起投資、合作，促進更多國家永續發展。

蔡總統表示，下個月台灣將主辦亞太國會議員聯合會的年會，她非常期待日本國會議員的代表團能進一步增進台灣、日本以及印太區域內國會議員交流。

她說，展望未來，台灣會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判做好準備，希望在大橋的協助下，這些重要的合作都能夠持續往前推進。（編輯：張均懋）1080724