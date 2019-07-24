保護公務員值勤安全 立委提案修法加重處罰

（中央社記者王揚宇台北24日電）無黨籍立委趙正宇今天表示，近3年有6035件涉妨害公務判刑確定案，但絕大多數是罰錢了事，因此他提案修法提高刑責，讓妨害公務行為人須入監服刑，嚇阻妨害公務情形一再上演。

現行刑法第135條第1項規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金。

趙正宇表示，公務人員在執行勤務時，遭民眾蓄意攻擊的狀況屢見不鮮，不僅造成裝備毀損、人員受傷，甚至是死亡的悲劇，而這種情形常發生在第一線執勤員警身上，包括今年7月鐵路警察李承翰遭乘客持刀攻擊因公殉職等。

趙正宇調查，根據法務部統計，近3年（2016年5月至2019年5月）涉犯妨害公務罪而遭判刑確定者共6035件，其中判處6個月以上有期徒刑必須入監服刑僅63件，比率不到2%，這代表公務人員於執行職務時，對其施行強暴脅迫者在現行司法實務上，絕大多數僅需「罰錢」了事，實難嚇阻妨害公務的情形發生。

因此趙正宇提案修法，要將現行妨害公務罪的刑責提高，改為6個月以上3年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金，藉此保障公務人員執行勤務時的人身安全；本案目前尚待連署。

趙正宇解釋，現行法律規定，妨害公務的刑度只有「天花板」，處3年以下有期徒刑，但根據刑法第41條的易科罰金規定，且實務上法官常判妨害公務行為人6個月以下徒刑，這時就有可易科罰金機會，因此他才希望設置「樓地板」，讓妨害公務行為人無法易科罰金，必須入監服刑。（編輯：林興盟）1080724