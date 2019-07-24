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整頓國安局 邱國正：有風波就處理有錯就認錯

最新更新：2019/07/24 21:46

（中央社記者游凱翔台北24日電）退輔會主委邱國正將任國安局長，被賦予整頓軍紀重任，他今晚表示，盼外界勿一竿子打翻所有國安人員努力，「有風波就處理，有錯就認錯」。

國家安全局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國安局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府下午召開記者會，宣布遺缺將由國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正接任。

邱國正晚間接受中央社記者訪問時表示，昨天在花蓮洽公後回台北的路途中接獲蔡總統電話，之後約見他時認為必須要整頓軍紀，而他覺得國家遇到困難，在這個節骨眼上希望能盡一己之力，因此接下國安局長。

由於國安局是由軍、警、文職人員所組成的單位，單位特性截然不同。邱國正表示，每個單位都會無意間被冠上哪一派、哪一系，工作久了也時常被認為是同一掛的，但他認為，任何的想法、做法都應該很誠懇攤開來，把問題好好解決。

邱國正也說，他向蔡總統提過「人和、士氣」很重要，也希望不要因為這次的過錯就影響全盤大局，其實國安局還是有很好的地方，也有許多同仁默默付出，勿因此案就一竿子打翻所有人的努力，「但是有風波就處理、有錯就認錯」。

由於日前蔡總統推動軍人年金改革，邱國正也臨危受命接任退輔會主委，據傳蔡總統當時為了讓邱國正答應，也邀請邱國正的太太一同商討，讓邱國正沒有「回家再問太太」的答覆；針對此次接任國安局長、太太是否知情，邱國正笑說：「太太知道蔡總統有打給我，但我還沒親口向太太提到我的新工作」。

邱國正曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長。

此外，邱國正曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例；邱國正去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，能力備受肯定。（編輯：李信寬）1080724

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