吳音寧：紅媒入侵台灣 如福壽螺破壞平衡

任台北農產運銷股份有限公司總經理時被媒體扣上「百萬實習生」帽子的吳音寧，以「福壽螺」形容紅色媒體入侵台灣言論市場，若放任不管，平衡就會被破壞殆盡。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年8月3日

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）任台北農產運銷股份有限公司總經理時被媒體扣上「百萬實習生」帽子的吳音寧，以「福壽螺」形容紅色媒體入侵台灣言論市場，如果放任不管，平衡就會被破壞殆盡。

吳音寧任北農總經理時常被外界質疑專業不足，媒體只要報導吳音寧，常以「百萬實習生」形容，認為她坐領高薪卻無法幫助農民，這讓吳音寧感觸很深。

回憶那一段歷程，吳音寧接受中央通訊社記者專訪表示，有時對媒體提出的質疑和問題，「我沒有辦法一項一項地回應」，像記者要她回應台北市長柯文哲的指控和批評，她都會想「我幹什麼要回應他」，她只想講她負責的市場改建。

自認「講話方式就是平平的」吳音寧心裡明白媒體想要什麼，「就是標題和誇張鮮明的動作」。她說，雖也有回應，也知道「這不是媒體要的」，但仍堅持要以自己的方式回答問題。

吳音寧表示，台灣就是這樣，訊息太多，「很愛看演戲」，大家講來講去，但不想討論實質問題。每個議題出現時，大家都無法花時間好好理解，言論就已經「把我們淹沒了」。

「我們為什麼需要這麼大的新聞量？」她說，台灣很奇怪，為什麼大家願縱容那麼多電視台24小時不斷播新聞，塞給大家無用的訊息。

吳音寧表示，要讓生態環境更好，就是要讓其他原生種可存在，但紅色媒體入侵就像台灣當初剛引進福壽螺時，把福壽螺說得很好，可炒來吃，後來農民都說福壽螺太強勢，如果放任福壽螺在田間生長，就破壞生態平衡。

「要訂出一個因應的政策，把紅線劃出來」，她說，強勢資本試圖入侵，會瓦解被入侵的地方，要如何防範，就要訂出規則，台灣言論市場才能維持「平衡」。（編輯：李明宗）1080803