誰最接近總統標準 總統：最好選項還是蔡英文

（中央社記者游凱翔台北3日電）總統蔡英文今天表示，民進黨不會做當年國民黨所做的事，台灣是民主社會，只要符合法律規定，主管機關沒有理由也不會去干預組黨自由。

台北市長柯文哲昨天在節目專訪中表示，前鴻海董事長郭台銘是最接近總統的標準。蔡總統也回應說，尊重柯文哲的看法，但以台灣目前面臨的內外情勢，她相信最好的選項還是蔡英文。

柯文哲籌組「台灣民眾黨」，黨名引發爭議。內政部次長陳宗彥昨天表示，近日收到蔣渭水基金會等團體的抗議，由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，內政部對此案一定會審慎認定。

蔡總統上午出席「第12屆崇越論文大賞頒獎典禮」後接受媒體聯訪，媒體問及是否可能不通過「台灣民眾黨」黨名的申請，並指當年民主進步黨創黨時也曾遭遇類似的挑戰。

蔡總統回應，民進黨不會做當年國民黨所做的事，台灣是民主社會，只要是人民就有權利組黨，只要符合法律規定，主管機關沒有理由、也不會去干預人民組黨派的自由。

媒體詢問，柯文哲曾提及郭台銘是最接近總統的標準。蔡總統表示，尊重柯文哲的看法，但台灣目前面臨的內外情勢，她相信最好的選項還是蔡英文。

至於是否擔憂郭台銘若與柯文哲結盟將影響選舉。蔡總統說，她的策略很簡單，身為總統的她將集結最大的台灣力量，無論是台灣派或中華民國派，只要是對自由民主堅持的人，她都會盡最大力量團結大家，一起守衛台灣。（編輯：林孟汝）1080803