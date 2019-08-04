參加亞太國會議員聯合會 索羅門國會議長將來台

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）「亞洲太平洋國會議員聯合會」今年年會將在台灣舉辦，預計6日舉行開幕式；知情官員表示，台灣的6個太平洋友邦都會派員來台參加。其中，索羅門群島國會議長歐提將率團來台與會。

駐索羅門大使館日前在臉書發文表示，索國國會議長歐提（Patteson Oti）將率索國國會代表團赴台參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會。

中國近年在南太平洋勢力逐漸擴大，友邦索羅門群島4月組成新政府後，台索邦交再度引發關注。外交部曾多次表示，索國多數國會議員仍支持台索關係。

知情官員透露，除了索羅門群島之外，其他太平洋友邦也都會派員來台出席會議。

APPU的前身為「亞洲國會議員聯合會」（APU），由日本前首相岸信介於1965年所推動設立，為聯繫亞洲各國國會議員的重要平台。後來，有許多太平洋國家加入，規模逐漸擴大，於1980年改名為APPU。

根據APPU網站資訊，APPU會員包括日本、中華民國、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、斐濟、索羅門群島、吐瓦魯等超過20國。中華民國是創始會員國之一。（編輯：鄭雪文）1080804