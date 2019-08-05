前國防部長轉任退輔會主委 馮世寬第一人

（中央社記者游凱翔台北5日電）「大鵬部長」馮世寬去年初從國防部長卸任後，轉任國防安全研究院董事長一年多時間，就因國安特勤私菸案引發的人事異動，出任退輔會主委，可見他受到高層信任和重視，也讓他成為前國防部長轉任退輔會的第一人。

國安局私菸案爆發後，前國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正臨危授命接任國家安全局長，行政院今天公布，主委遺缺由馮世寬接任。

現年73歲的馮世寬，綽號「大鵬」，為總統蔡英文任內首位國防部長。飛官出身的他軍職期間歷任國防部參謀本部副總參謀長、空軍副總司令、空軍作戰部司令等，退伍後擔任漢翔航空工業公司董事長、國防部長、國防安全研究院董事長，經歷相當完整。

和歷任國防部長不苟言笑的風格不同，馮世寬相當敢言，在立法院備詢、或是在媒體鏡頭前常有驚人之語，例如自評「100分」、「宋仲基差我一點，金城武不如我」等，屢次成為焦點。

儘管發言常引起議論，甚至被虧「100分部長」，但軍方人士表示，馮世寬做事風格果斷、不拖泥帶水，雖然不曾受過企業管理訓練，但擔任部長時一大特色就是減少公文行政流程，成功減少大小單位1年約4500場會議。

擔任國防安全研究院董事長任內，對外要增進台灣國防研究的能見度、對內必須確保國防院研究能量。國防院一名研究員說，馮世寬最常思考的，就是樹立國防院的定位，「如果我們跟國防部一樣，那就不需要智庫了。」

民進黨籍立法委員王定宇受訪時認為，馮世寬的個性比較活潑、也願意創新，相信擔任退輔會主委後，能替相對保守的退輔會帶來新氣象；另外，退輔會轄下許多所屬事業都有存在已久的問題待解決，希望馮世寬加入後帶來改變。

王定宇說，馮世寬在退伍後接觸許多退伍軍人，過去在空軍擔任長官時，也都是與官兵同桌用餐，擔任退輔會主委後，不只能與高階退役軍官保持良好互動，也能夠照顧中低階級的退役官兵，「以他的個性，應該表現不錯」。

但王定宇打趣，他比較擔心的是，馮世寬擔任國防部長任內時常衝撞立法院，因此未來擔任退輔會主委至立法院備詢時「精彩可期」。（編輯：楊凱翔）1080805