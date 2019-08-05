APPU歡迎晚宴 蘇嘉全：吃果子拜樹頭重視永續

（中央社記者范正祥台北5日電）亞太國會議員聯合會（APPU）年會今天舉行歡迎晚宴，立法院長蘇嘉全致詞時引用本土俗諺「吃果子拜樹頭」形容台灣對於永續的重視，他表示，台灣非常樂意為區域的永續發展持續貢獻心力。

APPU第83屆理事會暨第49屆年會今年由台灣取得主辦權，相關會議5日至7日在台北圓山飯店舉行，共有17國、81名外國訪賓共襄盛舉，是繼2014年8月時隔5年之後，再度於台北舉辦，也是台灣第10次主辦APPU年會。

今年APPU年會大會主席由立法院長蘇嘉全擔任，他指出，在所有代表團中，包括索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯等均由議長親自率團，帛琉由副議長率團，以及日本代表團由眾議員山口俊一率領共14位國會議員與會，是各外國代表團中人數最多者，這些貴賓的出席讓台灣感受到加倍的溫暖。

蘇嘉全表示，今年APPU年會主題「海洋民主及永續印太」，契合全球化、國際化的需求，也與今年大阪G20高峰會討論「全球暖化對策與環境問題」等議題接軌。

他說，台灣特別提出「呼籲有效管理海洋廢棄物」、「推動海洋生態保育研究」、「海洋文化傳承與創新」、「發展推動低碳永續家園」、「強化經貿合作」等多項友善世界、永續多贏的提案，希望結合理念相近國家，攜手為印太永續發展創造新局。

歡迎晚宴中，蘇嘉全歡迎所有代表團與貴賓共襄盛舉，他表示，台灣與在座多數朋友的母國相同，都是被大海擁抱的國家，所有海洋國家最大的共通點，就是人民胸襟廣闊、友善包容，並且非常重視環保與永續。

蘇嘉全也引用本土俗諺「吃果子拜樹頭」形容台灣對於永續的重視，他向外賓解釋這句話是要告誡子孫，做人要飲水思源，也可以說，人們有甜美的果實可以享用，就是依靠大自然的滋養，自然資源永續，人類才能永續。

他說，無論是面對自然氣侯變遷或區域安全挑戰，台灣非常樂意為區域的永續發展持續貢獻心力，也期盼所有的夥伴們，透過充分的對話交流，增進彼此的理解，凝聚出共識，大家共同發揮民意的力量，攜手合作為區域的永續發展開創新局。

此外，諾魯國會議長布爾曼（Cyril Buraman）也代表去年年會主辦國在歡迎晚宴致詞表示，非常高興看到大家再度齊聚一堂，具有非常大的意義，期待在明天大會上能夠看見大家熱烈討論，為了下一代的自然資源與環境共同努力。（編輯：楊凱翔）1080805