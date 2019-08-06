區域立委競爭激烈 綠委：難跟民眾黨談合作

（中央社記者王揚宇台北6日電）台北市長柯文哲今天舉辦台灣民眾黨創黨大會；對於民眾黨與民進黨的競合關係，民進黨立委林俊憲認為，民眾黨要壯大，一定是吸收藍、綠2黨的養分，在區域立委激烈競爭下，很難談合作。

民進黨2014年禮讓柯文哲參選台北市長，去年九合一選舉因柯文哲「兩岸一家親」發言等風波，綠白關係轉趨緊張；如今柯文哲成立台灣民眾黨並成為黨主席，將搶攻國會席次，綠白合作機會已經微乎其微。

曾與柯文哲有多次交手經驗的前台北市議員、民進黨立委何志偉認為，民進黨與柯文哲間是很微妙的互動關係，而柯文哲未來的發言應該會更激烈，這是他的戰略與戰術；現在很多區域立委選情其實都很緊繃，如果到處都是三腳督（三足鼎立），等於是「白色子彈到處掃射」；不過此時此刻，台灣民眾希望看到的，不是政黨間在國內互打。

林俊憲則分析，民眾黨要壯大，一定是吸收國民黨和民進黨的養分，2黨都會受到衝擊，得密切注意，也要觀察民眾黨在總統選舉部分，是否跟鴻海創辦人郭台銘合作，以及前立法院長王金平是否加入民眾黨，「我個人認為郭、王加入的可能性很大。」

林俊憲也說，在區域立委選舉，這牽涉到政黨提出的候選人人選背景及總統選舉的氣勢，因此母雞是誰就很重要，而區域立委就是決戰、競爭，跟民眾黨很難談合作，總統更不可能，因此民進黨的團結整合及各地選舉競選團隊的布局，都要加快腳步。

綠營人士認為，柯文哲選擇先組黨，而非現在直接宣布選總統，可能是在觀望民調是否有大贏的情形；柯文哲現在組黨，也能保持自己的熱度，如果民眾黨明年立委選舉有拿下立委席次，更是在蓄積柯文哲未來的政治能量與影響力，這招是「進可攻、退可守。」（編輯：楊凱翔）1080806